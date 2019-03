Le live Stream est terminé et le trailer tant attendu n'a pas encore été balancé.

Il arrivera cet aprem lors d'un évènement du salon MAGIC 2019 intitulé "Shibuya Productions Crazy Time" à 17h35.



Pour le moment nous savons plusieurs choses :



-Il y aura environ 500 PNJ (normalement tous uniques avec des particularités physiques variées)

-On pourra couper du bois et pêcher (2 nouveaux jobs)

-Il y aura même des concours de pêche

-Il sera possible de revendre ses prises

-Possibilité d'améliorer son matériel de pêche (achat de cannes + appâts)

-L'aspect collection reviendra avec un inventaire fouillé

-Les objets auront une fonction plus "utilitariste" comme le fait de devoir se nourrir

-Manger permettra de remplir sa jauge d'endurance

-Yu Suzuki a assuré qu'il y aura plus de boutiques que dans les autres Shenmue (difficile à croire)

-La musique sera composée de reprises d'anciens morceaux (dont certains inédits) avec des nouveaux accords chinois

-Le système de combat réutilisera pour notre plus grand bonheur des techniques des premiers Shenmue (ex : tornado kick)

-Une touche unique permettra d'effectuer des combos complexes

-Un mode manuel est aussi disponible pour les joueurs chevronnés