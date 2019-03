Alors ce n'est pas la Deluxe Edition comme l'image ci-dessous mais bien la version standard a 40 euros et 5 centimes le day one chez carrefour.Et si vous avez réservé le jeu là-bas, n'oubliez pas de faire scanner le code barre dans votre mail de réservation une fois en caisse pour avoir un bon d'achat de 5 euros sur le rayon JV avant le 8 Avril (utile pour ceux qui vont prendre Sekiro).J'ai aussi obtenu un bon 10 euros (valable uniquement pour le miam miam) car DMC 5 figure sur le catalogue de la semaine.Bon fin de la parenthèse Carrefour, on s'en balance, car le devil est là ! Étrangement je suis hype mais sans l’être, car la série est un peu comme un graphique de la bourse, parfois au sommet du genre, parfois dans les abysses de la médiocrité...En tout cas, ça fait plaisir pour un petit collectionneur comme moi d'avoir la vraie suite de la série.Hein ?! Quoi il manque DmC Devil May Cry ? Bah franchement je sais même plus où je l'ai foutue ce jeu...Bon moi je go découvrir la jeunesse de Laurent Wauquiez, tueur de démon. Let's Rock baby.