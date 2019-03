Hello tout le monde!



Je voulais juste partager avec vous un ptit truc qui me gêne aujourd'hui. Grand fan de jeux de bagnoles, je voulais m'acheter Dirt Rally 2.0 (le jeu a reçu beaucoup de bonnes critiques) et là je vois : Season Pass



– Week 1: ŠKODA Fabia Rally, Citroën C4 Rally

– Week 3: Monte Carlo Rally, Special Livery

– Week 5: BMW M1 Procar Rally, Opel Manta 400, Special Livery

– Week 7: Sweden Rally

– Week 9: Ford Focus RS Rally 2007, Subaru Impreza, Special Livery

– Week 11: Germany Rally



Donc d'ici 11 semaines, le jeu sera sûrement trouvable beaucoup moins cher et surtout il aura plus de contenu. Alors qu'initialement je comptais l'acheter day one, je vais finalement attendre et l'acheter moins cher avec le season pass.



La plus grande "carotte", ça reste GTSport cette gen que j'ai acheté plein pot day one pour finalement qu'il soit trouvable limite dans un paquet de céréale ou chez ton libraire. Alors oui tous les (nombreux!) DLC sont gratuits mais pourquoi l'acheter 60 euros quand on peut le trouver quelque mois plus tard à 20e voire moins.



Dans l'absolu, les dév devraient récompenser les acheteurs day one avec des DLC gratuits. Je ne parle pas de bonus de précommande, je parle bien de contenu réservé aux acheteurs du premier mois.



Après il y a les jeux comme Forza Horizon 4 qui sont déjà énorme dès le départ. Donc le season pass ne me dérange pas et de toute façon c'est le meilleur jeu de caisse sur cette gén.