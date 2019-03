Rang S+, Hardcore au couteau only, NG+, speed run, et j'en passe, voici enfin mon avis sur le jeu que j'ai le plus attendu sur cette génération (forcément resident evil 2 1998 est un de mes jeux préférés).Alors ce n'est pas vraiment un test mais j'ai juste mon avis sur les choses que j'ai beaucoup aimé et les choses que j'ai un peu moins aimé.Franchement déjà niveau gameplay j'aime beaucoup ce qu'a fait Capcom, on a une sorte de gameplay style RE 4 mais sans partir dans l'action H24, je trouve même le Remake bien plus effrayant et survival horror que l'original qui est parfois un peu trop action a mon gout (fusillade sur des hordes de zombies). Ici, rien de tout ça, les zombies sont puissants et terrifiants comme jamais, de même pour les cerberus, MR.X (la star du jeu) ou encore les terribles lickers (encore plus dangereux que des Hunters dans ce remake).Bravo aussi pour les combats de boss, bien plus dynamique et spectaculaire que l'original (évidemment on passe de la PS1 a la PS4), de même pour le level design, que je trouve plus labyrinthe et plus ouvert dans ce remake.Les énigmes sont aussi un peu plus difficiles (heureusement...) et l'arsenal bien plus varié (le lance-flamme style RE 7 est excellent).Pour les petits ajouts comme les barricades en bois, les safe couteaux a la Rebirth ou encore les poudres, eh bien ils sont bien loin d’êtres justes des ajouts anecdotiques, ces ajouts sont essentiels a la survie de votre personnage, et ça, dès le début de l'aventure.Car oui ce Resident Evil 2 Remake est difficile et le gaspillage de munitions ne pardonne pas lors de votre premier run! Bon on est loin de la difficulté d'un RE 1 ou d'un RE 0 (un enfer celui-là avec la gestion des 2 perso) mais ça fait sacrément plaisir d'avoir peur de perdre juste a cause d'un simple zombie dans un couloir.Dommage les save auto qui destroy un peu le stress et l'expérience horrifique du jeu.Pour les défauts, sincèrement, je n'en vois pas beaucoup (chef d’œuvre en 98, chef d’œuvre en 2019), mais pour moi le jeu a deux gros défauts.Le premier est la mise en scène du jeu, si dans le remake elle se veut plus réaliste et cinématographique que jamais, on perd ce côté mise en scène action des films des années 80 90, on a plus donc la scène du crash de l’hélicoptère, le largage de monsieur X dans le RPD, le massacre du commando d'Umbrella par G-William (3 secondes dans le remake) ou encore, l'absence de scène pour le 1er licker (ça c'est impardonnable, c'est comme si on retire la scène du premier zombie dans Resident Evil, c'est blasphématoire pour les fans! ).Le 2eme gros défaut du jeu pour moi, c'est tout simplement les scénario bis (B), on combat les mêmes Boss et il y a aucune interaction entre les personnages ce qui n'était pas le cas sur PS1 (Leon combat G2, Claire G1, MrX est uniquement dans le scénario B, si Leon prend la sacoche dans le scénario A, Claire n'aura pas de sacoche dans son scénario, etc etc).Bref, c'est sur ce point l'original fume le remake comme jamais et c'est indiscutable, de même pour le bestiaire bien plus varié (super licker, papillon, corbeaux, araignée etc), ou encore pour les musiques inoubliables.A foutre le compositeur du Remake en prison pour son OST de sourd, heureusement que j'ai fait le jeu avec l'OST de 1998...Bon après le jeu déborde de qualité hein et heureusement pour Capcom, et pour nous aussi!Conclusion, Resident Evil 2 Remake est pour moi le meilleur survival horror de la gen (devant The Evil Within 1 2 et RE VII), un plaisir monstre du début a la fin, qu'est ce que ça fait du bien un jeu couloir au rythme parfait (aux chiottes la génération open world).Mais...Resident Evil Rebirth reste bien loin devant pour moi, a aucun moment avec lui je me suis dit que c'était mieux sur PS1...c'est tout le contraire même...Pour ce qui est du Versus avec la version de 1998, je trouve que les deux jeux sont du même niveau, quand l'un fait mieux, l'autre fait moins bien a ailleurs, mais je trouve que la version de 98 a quelque chose en plus, une aura indescriptible, notamment grâce a son ambiance, ces musiques, ces décors pré-calculés, ou sa mise en scène 90' culte etcJe sais pas je trouve la version de 98 plus unique, plus maitriser sur la longueur (labo, égout, scénario B etc).Je sais pas si c'est la nostalgie qui me fait dire ça mais je trouve le RE 2 de 98 plus marquant et iconique tout simplement.En tout cas, bravo a Capcom pour ce Remake 5 étoiles et pour le retour de la série dans le genre horrifique depuis l'épisode 7, on a tous hâte pour la suite, que ce soit pour l'épisode 8 ou un remake de Nemesis. Encore une fois bravo Capcom, c'est le meilleure Resident Evil depuis le départ de Shinji Mikami. Une réussite du début a la fin.Note : A ce niveau je sais pas trop, j'ai foutu un 10/10 a Shadow of the Colossus Remake alors que Resident Evil 2 est LE REMAKE de la gen...mais des petits défauts gâche cette magnifique tarte a la crème couleur rouge sang...Donc j'ai envie de lui mettre 9/10...mais...puis merde, 9/10 ou 10/10 c'est kiff-kiff de nos jours.Les + :-Le Remake de la gen-C'est fluide, c'est beau, c'est le RE Engine-Un vrai survival-horror-La puissance des créatures-Replay Value exemplaire-Mr.X la star-Le retour du maitre du level-design-Des changements astucieux...Les - :-...mais d'autres de mauvais gouts (scènes, dialogues, personnage etc) .-Un bestiaire réduit, choquant pour un remake-Les scénario Bis une catastrophe si on compare a la version de 1998-Des musiques minables et indignes de Resident Evil 2 (merci l'ost 98 si vous l'avez, retirez ce malus)NOTE : 10/10 Si vous êtes un fan indulgent9/10 Si vous êtes un fan nostalgique