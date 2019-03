Alors vous avez préféré lequel entre les deux?Alors perso j'ai 40h sur Odyssey mais pas fini et Origins fini cela dit je peux dire que je préfère de loin Origins, l'Egypte antique est juste grave trop belle indéniablement une des meilleurs époque antique, le jeu faisait plus "Assassin", graphiquement je trouve qu'il est quand même plus beau même si sorti avant. Odyssey j'aime quand même mais y'a eu des moment au début j'ai du me forcer a avancer, y'as des endroit franchement vraiment pas beau limite de la PS2 (no joke), après y'a des endroit super beau même si c'est pas du niveau de l’Égypte voir Venis ou autres villes d'autres jeux AC, après plus j'avance plus je kiffe plus, le je fait plus RPG aventure que Assassin, pas que ça le rend mauvais mais mais ASSASSIN'S creed le nom du jeu quoi, bref je surkiffe quand même le jeu au fur et à mesure de l'aventure, peut être que je changerais d'avis en avançant plus mais bon ça m’entonnerais tout de même je pense que Origins restera mon préféré des 2. Et vous?