- Nintendo a réagi en donnant aux gens ce qu'ils veulent - les classiques dont ils sont tombés amoureux il y a des années.- "Pokémon est leurs point sensible, a déclaré Pachter. Un opus ce vend à 12 à 20 millions d'exemplaires. C’est quelque chose que les "Pokédads" achèteront parce qu’ils se souviennent de cette franchise et aiment la marque Pokémon.- Pachter a noté qu'un certain nombre de jeux Switch se vendent environ 10 dollars, soit bien moins que les jeux destinés aux consoles rivales : la Xbox One et la PlayStation 4. Il a déclaré que le prix plus bas de certains des jeux Switch pourrait avoir un impact sur les revenus.- Selon M. Pachter, le seul moyen pour Nintendo d’atteindre son objectif initial de 20 millions de dollars de ventes est de réduire le prix de la console d’environ 100 dollars et d’en faire simplement une console portable.