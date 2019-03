Jeux Vidéo

Cela fait pas mal de temps que l'on entends des rumeurs d'un remaster Modern Warfare 2, voir qu'il serait le solo d'un MW4 uniquement multi ? Il semblerait qu'Activision franchise le pas : Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered (uniquement le solo donc) vient d’être ratifié par le système PEGI sur PS4.Sera t'il inclus avec le prochain COD ? Cette pauvre XBox One se contentera t'elle des miettes avec juste une retro compatibilité de la version 360 ?Encore une preuve indiscutable que ça sent vraiment le sapin pour la marque Xbox, après MS qui décide de porter leurs jeux ailleurs (PC, Switch et bientôt PS d’après Julien Chieze), les éditeurs eux même quittent le navire !