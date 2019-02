Jeux Vidéo

La 8ème Génération de Pokémon vient d’être dévoilée avec les jeux Pokémon Épée & Bouclier attendus sur Nintendo Switch pour la fin d’année.Voici le premier trailer :Avec la mise en avant des trois starters (toujours feu, eau, plante) et ce qu’on doit attendre coté rendu, donc avec quelque chose qui repose en apparence sur le moteur de Let’s Go mais avec bien plus de détails notamment sur les décors.Détails :– Jun’ichi Masuda à la production.– Shigeru Omori à la réalisation.– Se déroulera dans la nouvelle région de Galar.– Starter : Plante (Ouistempo), Feu (Flambino), Eau (Larméléon)Source : https://nordpresse.be/pokemon-epee-bouclier-se-devoile-switch-touchant-hommage-a-francois-hollande/