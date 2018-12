Bientôt la fin de l'année, donc il est temps de savoir quelle a été votre jeu coup de coeur pour cette année 2018.Le GOTY God of War? Red Dead Redemption 2? Assassin's Creed Odyssey? Super Smash Bros Ultimate? Pokemon Let's GO? Dragon Quest XI? Hitman 2? Octopath Traveler?...Pour ma part :J'ai vraiment été conquis de A à Z par le jeu et j'espère rapidement avoir une suite qui gommera les quelques défauts du jeu