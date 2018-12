Voici les faits marquants:



001. Arc System Works’ Daisuke Ishiwatari



Le mot clé : levé du soleil.



Ces dernières années, j'ai entendu le mot «eSports» dans toutes les directions, mais les jeux de combats dans lesquels Arc System Works est spécialisé s'adressent également à l'e-sport. Il y a peut-être plus d'opportunités pour les jeux de combat maintenant que jamais auparavant, et le nombre d'utilisateurs ayant un nouvel intérêt pour le genre pourrait augmenter. Quant à nous, nous explorerons sérieusement comment nous pouvons contribuer à cette industrie plus que jamais. Cependant, nous devons perfectionner le plaisir et l’essence de nos jeux pour chevaucher cette vague et ne pas nous laisser emporter. Plutôt que l'un des nombreux titres, je devrais me concentrer sur la création de quelques titres remarquables.



Dernier rapport: secret.



002. Toshimichi Mori de Arc System Works



Mot clé: Persistance.



Je veux avancer avec un esprit qui n'abandonne pas, peu importe les circonstances.



2018 a été une année de divers problèmes. Pour 2019, je veux me vider la tête et avancer. Donc, en 2019, je pense que je vais agir dans le but de "faire les choses que je veux faire". Si possible, j'aimerais apprendre des méthodes d'expression en dehors des jeux. Je pense qu'en apprenant de nouvelles «façons de jouer», je serai en mesure d'élargir le cadre d'expression des jeux.



Dernier rapport: Actuellement, mes projets sont en retard de différentes manières. Cependant, je fais de mon mieux pour avancer, ne serait-ce qu'un peu. Si je peux me rapprocher d'un avenir radieux, ne serait-ce que d'un pouce…



004. Norihisa d' Idea Factory



2019 Mot-clé: Nouveau.



Je veux contester de plus en plus de choses nouvelles car il y a des soupçons sur une nouvelle ère et de nouvelles plateformes.



005. Naoko Mizuno d'Idea Factory



2019 Mot clé: perspective élargie.



En 2018, je me suis concentré sur le développement de Super Neptunia RPG avec un studio à l'étranger. Là, j'ai compris ce que j'ai vu et qu'il y a différentes façons de penser. Tout en maintenant ce qui est important, je veux élargir ma perspective et relever des défis.



Dernier reportage: Super Neptunia RPG paraîtra le 20 décembre. C'est un titre développé avec un studio d'outre-mer. Je travaille actuellement sur du contenu téléchargeable, etc.



006.



Takuma Endou d' Acquire



Mot clé: annoncer quelque chose de «beau» à l'occasion du 25e anniversaire d'Acquire.



Octopath Traveler est devenu notre premier million de vendeurs en 20 ans après Tenchu. Bien sûr, 20 ans, c'est long, alors j'aimerais créer plus régulièrement des jeux populaires. En outre, nous ne créons pas seulement de gros titres, nous travaillons aussi progressivement sur un jeu expérimental de type indépendant, et je pense que c'est magnifique de pouvoir faire les deux.



Dernier rapport: je travaille moi-même sur un nouveau titre. Comme il est fait avec mon autre travail, il avance extrêmement lentement, alors nous pourrons peut-être le faire passer au prototypage en 2019…



007. Katsura Hashino d'Atlus



2019 Mot-clé: Le drame d'amour sera poussé à l'extrême le jour de la Saint-Valentin!



Dans le but d'une annonce officielle, je crée un tout nouveau RPG dans notre nouveau studio, qui n'est ni Shin Megami Tensei ni Persona. Je pense que ce sera un jeu qui n'a pas été fait avant. Quelle est la fantaisie traditionnelle de nos jours? La confiance au sein de l'équipe augmente chaque jour à mesure que nous progressons. Je vais continuer tout droit pour ne pas me perdre et m'amuser tout en progressant dans le travail. S'il vous plaît attendons avec impatience.



008. Atlus 'Kazuyuki Yamai



2019 Mot-clé: Nervosité.



Dernier rapport: Shin Megami Tensei V est en plein développement. Je m'excuse de n'avoir pu publier aucune nouvelle. Il faut du temps pour créer tous les détails dans Unreal Engine 4. J'apprécierais que tout le monde puisse attendre un peu plus longtemps pour avoir plus de nouvelles.



014. Yoshimi Yasuda des Jeux Kadokawa



Mot-clé 2019: 2019 est l'année où je souhaite voir d'autres activités dans le studio de jeu de simulation RPG que je dirige.



En 2019, nous développerons nos derniers RPG de simulation, notamment les projets Stella, Project Europa et God Wars 2, annoncés en 2018, tout en veillant à ce que le gameplay soit toujours agréable et constitue le cœur du RPG de simulation. sont également adaptés aux temps actuels.



Dernier rapport: En tant que directeur général de la production, je me concentre sur le développement de la lettre de motivation 2 intitulée Root Letter 2. Nous souhaitons en faire un titre approprié pour être le dernier épisode d’un «jeu de la préfecture de Shimane», ainsi qu’une qualité. titre d'aventure mystère, alors s'il vous plaît attendez-vous avec impatience.



017. Michiteru Okabe de Capcom



Mot-clé 2019: Mon mot-clé est pionnier. Je pense que nous avons été les pionniers non seulement de domaines spécifiques, mais également de terres inexplorées.



En 2019, j'aimerais plus que jamais entreprendre de nouveaux essais et, comme nous discutons avec de nombreuses personnes, j'aimerais travailler dur pour pouvoir le réaliser.



Dernier rapport: le 8 mars 2019, nous publierons Devil May Cry 5. Il y a des choses [à ce sujet] que nous n'avons pas encore annoncées, alors veuillez attendre plus d'informations.



022. Kazuki Morishita



2019 de GungHo Online Entertainment Mot-clé: Nous sommes le monde.



Nous préparons des titres pour que les joueurs du monde entier puissent en profiter. En ce qui concerne Ninjala, notre titre déjà annoncé, je voudrais que les joueurs du monde entier participent à la compétition et profitent de son action gomme. J'aimerais aussi que les gens fassent connaissance avec «GungHo» à travers des jeux.



Dernier rapport: Nous prévoyons de nouveaux développements pour Puzzle & Dragons, qui fêtera son septième anniversaire. Et nous partagerons plus d'informations sur notre nouveau titre Ninjala, alors attendez-le!



025. Kazuma Kujo



2019 Mot-clé: Submerge.



En 2019, j'aimerais aller de l'avant avec le travail le plus discrètement possible. Depuis que j'ai incommodé les fans avec des choses telles que les dates de sortie retardées en 2018, je voudrais augmenter le niveau de précision de notre travail pour sortir un jeu qui puisse exciter tout le monde et laisser une impression sur le monde. Merci pour votre soutien.



Dernier rapport: Bien que nous continuions à améliorer Manga Kakeru et Disaster Report 4 Plus: Summer Memories, nous nous préparons à pouvoir partager des nouvelles d'un nouveau titre au printemps. Nous prévoyons également de publier une démo, alors assurez-vous de la lire.



029. Kenichi Ogasawara



2019 de Koei Tecmo's Mot-clé: Offrez le point culminant de la génération actuelle!



Je pense que 2020 sera une année de grand mouvement, et pas seulement pour l’industrie du jeu vidéo. Par conséquent, afin de bien cerner les besoins en évolution, je voudrais accroître notre vitesse et notre flexibilité pour traiter diverses questions.



Dernier rapport: Tout d’abord, profitez de Dragon Quest Builders 2, qui a été développé par Omega Force! Je pourrais aussi pouvoir annoncer mon propre titre à l'occasion de la Golden Week!



Point focal 2019: Il semble que de grandes annonces concernant le nouveau matériel et les plates-formes vont bientôt être annoncées. Je vais donc y prêter attention. L’état de la censure en Chine mérite également d’être vérifié.



032. Kou Shibusawa de Koei Tecmo



2019 Mot-clé: Global.



Je souhaite approfondir nos liens avec les titulaires et les créateurs de propriété intellectuelle à l'étranger et créer une nouvelle propriété intellectuelle pouvant être déployée dans le monde entier.



033. Akihiro Suzuki



2019 de Koei Tecmo Mot-clé: défi!



Nous envisageons plusieurs nouveaux projets de défi pour la série Dynasty Warriors. Je travaille dur pour pouvoir faire une annonce concrète en 2019.



Dernier rapport: du contenu téléchargeable supplémentaire pour Dynasty Warriors 9 est en cours de développement. Au début de 2019, nous annoncerons de plus amples informations sur le contenu téléchargeable.



034. Akira Tsuchigaya de Koei Tecmo



2019 Mot-clé: Un apprentissage sérieux.



Dernier rapport: Pour Surge Concerto, 2019 marquera sept ans depuis la sortie du premier titre, Ciel nosurge. Je songe donc à organiser un petit festival pour célébrer le septième anniversaire de Seven Dimensions. Ce sera également le deuxième anniversaire de la Réalité augmentée pour filles, alors j'espère que nous pourrons le célébrer avec tout le monde.



036. Junzo Hosoi



2019 de Koei Tecmo. Mot-clé: continuation.



En 2019, j'espère annoncer divers titres de la marque Gust et les publier si possible. Ils consistent en diverses choses, comme de nouveaux défis et un développement de la propriété intellectuelle. Nous ferons en sorte que chacun d’entre eux prenne soin de ne pas trahir les attentes de chacun et travaillera dur chaque jour pour les rendre surprenantes et agréables.



045. Hiroshi Matsuyama de CyberConnect2



2019 Mot-clé: Vengeance, commencer.



Les titres auto-publiés de CyberConnect2 seront enfin annoncés et publiés séquentiellement. La première est la fugue du champ de bataille! Il s’agit de la dernière œuvre dans le monde de Little Tail Bronx. S'il vous plaît attendons avec impatience!



048. Tomoya Asano



2019 de Square Enix's Mot clé: Sur un nouveau terrain.



En 2019, mon défi est un peu différent de ce que j'avais fait précédemment (Octopath Traveler et la série Bravely). Je ferai de mon mieux! La 11ème division des affaires développe plusieurs jeux. Il devrait y avoir quelque chose qui rend tout le monde heureux! Il faudra un certain temps avant que nous puissions partager des nouvelles, mais attendez-nous!



053. Akitoshi Kawazu



2019 de Square Enix Mot-clé: Préparation.



La fin de 2019 marque le début du 30e anniversaire de SaGa. Comme un anniversaire est célébré chaque année, je ne peux pas m'empêcher d'être trop conscient, mais j'aimerais me préparer à ce que les fans puissent apprécier, y compris un événement ressemblant à un festival. Je pense que publier un jeu est ce qui est le plus désiré, je souhaite donc donner la priorité à ces préparatifs.



054. Yoshinori Kitase



2019 de Square Enix : mot-clé: tant attendu!



Je veux travailler dur pour satisfaire les attentes des fans!



Dernier rapport: Mobius Final Fantasy collabore actuellement avec Final Fantasy VIII! Bien sûr, le développement de Final Fantasy VII Remake avance bien!



056. Yosuke Saito



2019 de Square Enix Mot-clé: Soutien et formation.



Dernier rapport: je travaille dur pour rendre le meilleur de Babylon's Fall en développement et plusieurs autres titres non annoncés.



062.



Mot-clé Tetsuya Nomura 2019 de Square Enix : 7.



Diverses annonces sont prévues.



Dernier rapport: Kingdom Hearts III a décroché l'or, mais je ne suis pas entièrement soulagé [que c'est fait].



069. Yasuhiro Iizuka



2019 de Spike Chunsoft Mot-clé: Wow !!!



En 2019, nous nous préparons à annoncer des titres occidentaux non annoncés et de nouveaux projets. Je ferai de mon mieux pour intéresser une seule personne de plus à Spike Chunsoft, ou pour entendre beaucoup de gens se dire: «Bon travail, Spike Chunsoft!».



Dernier rapport: début 2019, je pense pouvoir partager divers information sur le nouveau titre de Kazutaka Kodaka, AI: Somnium Files.



070. Yoshinori Terasawa



2019 de Spike Chunsoft. Mot-clé: Planter des graines.



2019 semble être un an pour planter des graines et grandir petit à petit. Bien qu'il n'y ait pas beaucoup de mouvement en ce moment, je me demande si je serai capable de faire quelque chose comme une annonce. De plus, je pense aux événements et autres événements similaires du 10ème anniversaire de Danganronpa en 2020.



076. Yokoyama Masayoshi de Sega Games



2019, mot-clé: festival long-court.



Dernier rapport: soutenez s'il vous plaît Yakuza Online! En outre, le développement du nouveau jeu sur console mettant en vedette le protagoniste Ichiban Kasuga est bien avancé. Attendez-vous s'il vous plaît à plus de nouvelles!



081.



Mot clé Keiichiro Yoyama 2019 de Sony Interactive Entertainment : Comeback.



Bien que cette idée ne me soit jamais venue à l'esprit au cours de l'année, 2018 a été une année troublante: une chose après l'autre n'a pas fonctionné comme prévu. Nous avons eu l’occasion de parler avec les fans de Siren de 15 ans à l’exposition «Siren Exhibition», et j’ai pu obtenir la motivation pour créer des jeux à l’avenir, ainsi que de gros indices. En 2019, je veux tourner la page et aller au fond de l'eau dès le début!



088. Gén Suganuma



2019 de Nippon Ichi Software : L'attaque est la plus grande des défenses.



Je prépare la sortie de nouveaux jeux de console en 2020, en 2021 et même en 2022! Ou peut-être devrais-je dire, je travaille dur pour les libérer pour toujours!



Dernier rapport: J'annoncerai l'un d'entre eux… Attends-le!



092. Toshihiro Kondo



2019 de Nihon Falcom Mot-clé: Redémarrer.



En 2018, la série Trails of Cold Steel s'est achevée et la série Trails sur laquelle je travaille depuis de nombreuses années a marqué une pause. À l'avenir, je pense que j'aimerais continuer à soutenir la série tout en lui donnant un nouveau départ. En outre, peut-être avec audace, la série Ys décrira l'aventure d'Adol dans une atmosphère différente de celle que nous avons vue auparavant. Positionnant 2019 comme une année de redémarrages divers, je ferai de mon mieux.



094. Keita Iizuka



2019 de Bandai Namco Entertainment : Mot-clé: Redémarrer.



Mon premier objectif en 2019 est de fournir Code Vein à tout le monde. Nous avons fait patienter tout le monde depuis le retard, mais je voudrais reprendre les activités dans le monde entier alors que nous nous dirigeons vers la libération. Dans le même temps, je voudrais faire des préparatifs pour la suite. Aussi, c'est personnel, mais je voudrais redémarrer le jeu que j'ai arrêté à mi-parcours et le vider…



101. Katsuhiro Harada



2019 de Bandai Namco Entertainment : Mot-clé: Redémarrer.



Nous étions censés lancer un projet d'une très grande envergure en 2018, mais celui-ci a disparu de manière inattendue en raison d'un événement que personne ne voyait venir. Nous allons donc nous ressourcer et recommencer à zéro. Je prévois que le voyage apparemment long, à savoir 2019, aura de nouvelles expériences et de nouvelles épreuves, mais je n'ai pas d'autre choix que de me préparer. J'aimerais aussi réduire mes voyages d'affaires à l'étranger en 2019. Pendant 10 années consécutives, 50% de mes journées de travail ont été à l'étranger, c'est assez étrange au début. De plus, comme Hajime Tabata a défini les détails de son nouveau bureau JP Games, Inc. et de sa date d’ouverture, je me rendrai au bureau avant l’ouverture pour laisser un charme étrange partout.



106. Platinum Games 'Atsushi Inaba



2019 Mot-clé: Pionnier.



Il semble que 2019 sera une année vraiment intense et que nous allons parcourir des territoires inexplorés. Il y a aussi beaucoup de choses que j'ai besoin d'apprendre que je ne sais pas déjà, ce qui est difficile, mais je suis excité pour cela. Je veux que chaque année soit une année intense.



Dernier rapport: Nous publierons diverses nouvelles en 2019. Mais je ne peux rien dire pour le moment.



108. Takahisa Taura



2019 de Platinum Games : mot-clé: évolution et défi.



Je continue à travailler tranquillement à la production de jeux. Je travaille dur dans le but de pouvoir débuter quelque chose.



110. Fuyuki Hayashi de FuRyu



2019 Mot-clé: tête la première.



Dernier rapport: Bien qu'il ne s'agisse que d'une annonce partielle, Crystar sortira à l'étranger en 2019. J'espère que de nombreux utilisateurs d'outre-mer pourront y jouer.



115. Hironobu Sakaguchi de Mistwalker



2019 Mot-clé: Tourner une nouvelle feuille.



Je commence un nouveau projet. Je veux faire de mon mieux pour tourner une nouvelle page.