Dans un tweet, le directeur de la franchise Halo Frank O'Connor a partagé plus d'informations sur Halo Infinite et ce que nous pouvons attendre du prochain jeu de la série.



Selon O'Connor, le jeu récompensera l'exploration et il aura comme principaux environnements des paysages naturels comme dans le Halo original.



"La neige sur notre carte de Noël de la scène de l'E3 est temporaire. L'eau sera variée ", a-t-il mentionné en première sur Twitter.



"Les paysages naturels occuperont une place importante. L'exploration sera récompensée. Corndogs plz. Moutarde ", a-t-il ajouté.



Fait intéressant, il nous a aussi fait savoir que "We know which Ring it is", donc au milieu de toutes les rumeurs sur l'histoire du titre, il est bon de savoir que toutes les questions seront répondues.



Halo Infinite n'a pas de date de sortie ni de fenêtre, comme il a été révélé à l'E3 2018 avec juste un teaser du nouveau moteur Slipspace sur lequel il sera basé.