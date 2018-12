... Et c'est la raison principale pour laquel il est pas mon GOTY (et je pense pour beaucoup d'autres aussi)



Non ce n'est pas le gameplay lourd (qui pas si lourd), mais comme je l'est déja dis les missions ultra classique qui passait sur un GTA5 mais plus aujourd'hui



Vidéo dont je suis tombé au hasard et qui expose bien le soucis de RDR2 qui l’empêche d’être le GOTY GOTG, même si ça reste un jeu super





Foxstep