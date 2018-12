Véritable coup de massue pour Square Enix, le vol de copies de Kingdom Hearts III vient de connaitre une nouvelle tournure.



Depuis ce week-end, une affaire rocambolesque occupe l'attention de Square Enix et de tous les fans de la franchise Kingdom Hearts. Quasiment un mois avant le lancement du prochain opus de la franchise, un petit malin a réussi à mettre la main sur plusieurs exemplaires de Kingdom Hearts III et n'hésite pas à les revendre à prix d'or sur le web, ce qui a pour conséquence d'exposer les fans à de nombreux spoilers.



Cependant, nous apprenons ce matin que l'éditeur du jeu n'est pas resté les bras croisés devant les faits et que l'auteur de ce vol hors normes aurait été arrêté.



C'est Quinton Flynn, qui double le personnage d'Axel, qui nous fait savoir la bonne nouvelle par l'intermédiaire de son compte Twitter. Il ajoute également que l'auteur des faits aurait mis la main sur pas moins de trente copies du jeu, mais ne précise pas quel sort lui réserve Square Enix suite à son arrestation...