Hideo Kojima se prépare peut-être à essayer quelque chose de complètement différent avec les éléments en ligne de Death Stranding.



Nous sommes fatigués de le dire, mais c'est très vrai - nous savons très peu de choses sur Death Stranding. Et cela vaut pour presque tous les aspects du jeu, y compris ses éléments en ligne ainsi. Alors qu'auparavant, Hideo Kojima nous avait donné quelques conseils sur ses fonctionnalités en ligne, nous ne savons pas grand-chose d'autre que a) elles existeront, et b) elles seront différentes de ce que vous voyez habituellement dans la plupart des jeux.



Nous avons maintenant quelques détails plus clairsemés pour ne rien nous dire sur le jeu en ligne, mais nous donner encore des indices quant à sa nature. Récemment, Hideo Kojima s'est rendu à New York, où il a rencontré de nombreuses personnes, dont F. Paul Wilson, écrivain de science-fiction et d'horreur connu et célèbre. Wilson a fait une mise à jour sur son Twitter officiel (que vous pouvez voir ci-dessous), où il a mentionné que lors de sa rencontre avec Kojima, les deux ont discuté de Death Stranding à venir, avant, ce qui est intéressant, de continuer en disant qu'il pense que le jeu va être "une expérience en ligne transformante".



Donc oui, ce n'est pas grand-chose, mais c'est quand même intéressant. Le type de fonctionnalités en ligne que comportera le jeu est une question qui se pose depuis longtemps, et il devrait être intéressant de voir ce qu'il en sera réellement.



Récemment, nous avons entendu des descriptions plus vagues mais superlatives de la façon dont Death Stranding est en train de se développer par un nouvel employé de Kojima Productions. Pendant ce temps, selon Norman Reedus, qui joue le protagoniste dans le jeu, a déclaré que le jeu pourrait finir par sortir au début de l'année prochaine - peu probable, mais intéressant néanmoins.