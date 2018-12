Battle Princess Madelyn encore repoussé sur Switch



Le 6 décembre dernier, nous vous annoncions que Battle Princess Madelyn voyait sa sortie repoussée d'une semaine sur Switch pour finalement arriver le 13 de ce mois. Cependant, la date a encore été repoussée.



Et cette fois-ci, pas de nouvelle date puisque le titre est, au dernier moment, carrément repoussé à une date inconnue sur la console de Nintendo, sans que l'on sache pourquoi. Pas de panique si vous êtes joueur sur PC, Mac et Xbox One puisque le titre est bel et bien sorti.



Cependant, l'inquiétude s'étend à la version PlayStation 4 du jeu, puisqu'il est annoncé pour le 20 décembre...sur le PS Store US uniquement. Vous pourrez donc le récupérer à l'aide d'un compte américain sur cette console, mais les joueurs Switch se trouvent désormais dans une attente dont on ne connaît pas la fin.





Bon bas je vais le prendre sur steam