Voici quelques infos aujourd'hui sur le très attendu Resident Evil 2 Remake :-Tout d'abord, le boss final que je vais éviter de dire son nom et le lieu de l'affrontement pour les personnes qui vont découvrir le jeu avec ce remake, mais il sera uniquement accessible une fois le scénario de Leon et de Claire boucler. En effet, dans ce remake il y a plus de scénario A et B (le boss final était accessible uniquement dans le scénario B dans la version d'origine), résultat ici, il faudra finir avec les deux perso pour avoir droit a la véritable fin.Pour Mr.X, Capcom nous promet tout simplement la plus grande menace dans un Resident Evil, Mr.X sera capable de nous suivre de salle en salle, d'étage en étage, ou même de détruire des éléments du décor ! Pour rajouter de l'huile sur le feu, Mr.X est tout simplement indestructible (contrairement a la version originale facilement couchable avec le gun de base...). Capcom nous promet donc, de très belle scène de traque avec ce dernier, les devs ont même conçu le commissariat de sorte que lors de votre premier run, il sera quasiment impossible de le semer. Il faudra connaitre le nouveau commissariat a la perfection pour échapper a cette menace méga culte.Enfin pour la rejouabilité, elle sera excellente selon Kobayashi, le monsieur nous promet que le jeu sera fait pour les speedrun contrairement a Resident Evil 7 (pas assez fun), il nous promet aussi un mode difficile (pas accessible immédiatement hélas) avec sauvegarde limitée comme a l'ancienne et avec des ressources ultra rares.Inutile de dire que le personnage bonus le plus charismatique de tous les temps sera également de retour dans ce Remake, avec évidemment le wtf Tofu.Et malgré tout ça Capcom garde encore secret un mode bonus qui va tout simplement offrir la plus grosse rejouabilité au titre. Un mode Mercenaire solo ou duo ? On a hâte !Rendez-vous le 25 janvier 2019.