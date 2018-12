Shun qui devient une femme provoque pas mal de réactions négatives "transphobe", "LGBT phobe", etc le passage en CGI aussi "CGI de merde" si vous voulez vraiment vous marrer regarder ces trois videos. note: l'auteur de la série Netflix a supprimé son post Twitter (pour justifier ses décisions vis a vis de l' "inclusion" d'une femme -alors que la série possede déjà des personnages féminins- en lieu et place du personnage de Shun)

Like

Who likes this ?

posted the 12/11/2018 at 02:04 PM by psychoroid