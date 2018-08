Jeux Vidéo

"Hello,



This is Delilah from AtGames' Sales and Marketing Team. Thank you for reaching out to us.



We are still reviewing the overall demand in the following month for Xbox One in Europe. Please check again in October.



Thanks,

Delilah "

50 jeux annulés sur XBox One ?Quand la XBox One fut présentée en 2013, le scepticisme prévalait, l'obligation d'avoir Kinect branché en permanence pour pouvoir profiter de la console, de la connecter à internet afin que les jeux fonctionnent, la limitation à l'usage et au partage des jeux, et le prix de plus de $100 alors que la console était beaucoup moins puissante que sa concurrente directe la PlayStation 4. La marque préférée des rednecks semblait vraiment mal parti même dans son propre pays, malgré la promesse du "All-in-one" avec du foot américain, des courses de camions et plein de téléréalités avec des beaufs qui s'amusent à tuner des SUV.La communication du charismatique Don Mattrick n'a pas réussit a faire comprendre le concept de la XBox One et n'a surtout pas rassurer les joueurs qui attendaient des jeux en plus de Call of Duty, même avec ses phrases sympathique comme "les Gaulois réfractaires au changement", ah non je confond, "Pour les gens qui n'ont aucune forme de connectivité, nous avons un produit qui s'appelle la Xbox 360"La marque a ensuite connue une descente au enfer, à défaut de sortir des jeux, MS sort des pads, et il ne reste plus aucune exclu, la plus part des licences maisons sortent aussi sur PC. Pire Microsoft en vient à sortir des jeux pour les consoles concurrentes (Minecraft par exemple) et même des exclus (We Happy Few Uncle Jack Live VR sur PS4)Dernière stratégie trouvée avant la faillite, Microsoft à eu l'idée, sans scrupules et sans honte, d'un système de crédit pour grappiller le peu d'argent des pauvres. Vous avez pas beaucoup d'argent et vous pouvez pas acheter une console ? Ne vous inquiétez pas avec l'abonnement "Xbox All Access" Microsoft a trouvé le moyen des vous prendre le peu d'argent qu vous avez et aussi de refourguer leurs stocks de XBox One avant l'arrivée prochaine de la Next GenLes éditeurs tiers, et pas que les Japonais, ont vite quitter le navire, beaucoup préférant sortir sur PlayStation 4. Et il y a trois jours j'apprends la terrible nouvelle, le dernier clou planté dans le cercueil de la XBox devrais je dire ! Pas moins de 50 jeux sont sur le point d'être annuler !Avant d'entrer dans le vif du sujet un petit historique s'impose. Vous vous souvenez de la marque culte Atari ? L'entreprise américaine fondée en 1972 par Nolan Bushnell et Ted Dabney, considérée comme pionnière et fondatrice de l'industrie du jeu vidéo. Beaucoup de jeux cultes ont été développés par la société, Pong, Breakout, Asteroids ou Tempest etc... Des consoles et des ordinateurs aussi, l'Atari 2600, les Atari ST etc...Il y a quelques années la société chinois Atgames (les mêmes qui font les Megadrive) a reprit la fabrication des consoles rétro sous licence Atari, les Atari Flashback auparavant fabriqué par Syzygy Company. Petit à petit Atgames gagnant la confiance d'Atari, eu l'autorisation de développer et sortir l'an dernier sur PS4 et Xbox One, 2 compilations de jeux Atari 2600 et arcade sous le nom "ATARI Flashback Classics Vol.1" et "ATARI Flashback Classics Vol.2". Chaque compilations comptent 50 jeux, des classements et des lissages HD. Ces 2 compils ont été édité en France par Just For Games (PQube pour le reste de l'Europe), vous pouvez les trouver en dématérialisé sur les stores XBox One et PS4, et en physique ce qui est bien important pour la suite qui va suivre...Il y a une 15 jours j'ai vu sur Amazon France, une compil Atari Flashback Classics Vol.3 sur PS4. Je vous rappelle que la 1ere compil était les 50 meilleurs jeux Atari 2600 (et quelques jeux arcades), la 2eme, les 50 autres suivants, donc la 3eme sera donc les 50 autres... Bref les 101 à 150 meilleurs jeux, la promesse étant alléchante, et ayant les 2 premieres compils sur XBox One, je me décide à chercher la version One... Et la, c'est le drame.Déjà, première constatation qui s'impose, Just For Games et PQube ne sont plus éditeurs, Atgames va s'occuper eux même de l'édition. Ne voyant pas de version XBox One nulle part en France, j'ai prit mon courage à deux mains, et je me décide de contacter Atgames par mail sur une hypothétique version physique XBox One en France, et voici leur réponse :Ils ne savent pas encore si ils vont sortir la compilation en physique sur XBox One en Europe ? Alors qu'elle est listée sur Amazon UK ? Ca fait donc 50 jeux en moins. La compilation sera quand même dispo en dématérialisé sur XBox One.Sinon tant que vous êtes sur Amazon, je vous conseille pour vos dernier repas d'été les Dolmas (feuilles de vigne farcie à la grecque) de la marque PALIRRIA. Ok c'est quand même 15 € mais vous avez 3 boites de 280 g. Vous mangez ça en entrée bien frais, ça change d'une salade ou d'un tabouléVoila, bonne nuit et à demain