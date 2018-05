Je ne sais pas pour vous mais après avoir passé des heures sur le nouveau god of war sur ps4, j'ai décidé de rejoué à god of war 3 remastered et honnêtement il m'avait mis une baffe visuelle et donné beaucoup de plaisir à jouer à l'époque. Et là je le trouve moins bon et impressionnant que le nouveau. Je remercie Santa Monica d'avoir renouvelé la franchise. Etes vous dans le même cas que moi ?