BonsoirComme le titre l'indique, je souhaiterai faire cadeau de 4 jeux à différents membres de Gamekyo.Pour commencer, je vais vous expliquer brièvement l'état d'esprit dans lequel je me situe par rapport au JV aujourd'hui.C'est un média qui a toujours eut une place dans ma vie mais que j'ai quasiment lâché à la moitié de la 7 ème génération de consoles (environ en 2010) pour des raisons simples comme les études, le travail (alternance), les sorties et une envie de dépenser du temps dans d'autres choses.Malgré cette abstinence j'ai toujours tenu à suivre l'actualité du secteur et ainsi, j'ai recommencé à jouer en fin d'année 2017 après avoir reçu une Nintendo Switch en cadeau. Dorénavant, je me contente plus que d'une seule console plus une poignée de jeux par an, que je pense conserver un moment.En dépit de cela, j'aimerais quand même supporter quelques développeurs/éditeurs/indépendants telles que, en achetant et jouant à leurs productions et ce, même s'il s'agit de jeuxou(j'y jouerai en me faisant prêter une console par un ami).Une fois finis, je les donnerai car je n'ai pas spécialement envie de les vendre (ni de les donner à un membre de mon entourage car ce sont surtout des joueurs attirés par des productions grand public on va dire) car je souhaiterais surtoutLe premier jeu qui émane de cette politique est. Alors, il s'agit d'une production que j'ai acheté surdans le but de partager une expérience en coopération avec un ami d'enfance. Les trois autres jeux sont des restes que j'ai retrouvé en faisant du rangement, il s'agit donc d'surainsi que deet(sans la jaquette d'origine) en versionsDe base, je ne comptais pas faire de jeux concours ou autre chose pour déterminer un gagnant mais plus compter sur la bonne foi des gens., c'est ce qui explique la publication de ce billet.Il reste donc Alan Wake, GTA V et AC 3 de disponibles.