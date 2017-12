En attendant le playstation experience....Tout ce que vous voyez dans Dreams est fait avec une DS4 ou PS move (au choix) et intégralement à l'aide des outils du jeu ( les développeurs et joueurs partagent les mêmes outils).Pas de logiciel externe.L'ambition avec un très grand A3 gifs ci-dessous provenant des aventures qu'on trouvera dans. Chacune avec ses propres mécaniques de gamplay et ambiance.Gifs en vrac[img=600]http://i.cubeupload.com/WNgVTV.gif[/img

Who likes this ?

posted the 12/08/2017 at 10:02 AM by lightning