un petit article speculation ca fait pas de mal de temps en temps surtout quand ca concerne Xbox dont on a pas matiere a speculer habituellement bref je m'expliqueSea of Thieves annonce sa date de sortie avec un trailer la semaine prochaine je vois donc que les VGACrackdown a été repoussé au printemps 2018 donc pour lui donner une visibilité quoi de mieux que les VGA trailer du Multi + destruction pour en fouttre pleins la gueule a tout le mondeEt State of Decay 2 c'est aussi pour le printemps 2018 donc un trailer au VGA c'est epicwinOn verra aussi une grande licence avec un 6 ça pourrait être un teaser de Halo 6Je vois que ça si MS veux réussir sa com cette année