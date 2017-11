Salut à tous !



J'aimerais vous faire part d'une petite réflexion concernant les leaks parus récemment et qui concernaient Soul Calibur 6, Devil May Cry V et autres.

Le leaker mentionnait aussi Metroid Prime 4, soit disant développé par une équipe de Bandai Namco.

Je sais qu'il est un peu tôt pour clamer que le leak est vérifié, mais de plus en plus d'indices montrent qu'il est fort probable que ce leak soit véridique.

Or si il avait raison sur les premiers jeux, pourquoi pas sur le reste ?



On pourrait donc raisonnablement penser que ce Metroid Prime 4 soit bel et bien développé "par une équipe de Bandai Namco", et édité par Nintendo bien sûr, sous la direction de Kensuke Tanabe, le producteur de la série. Ce ne serait pas trop surprenant, Nintendo et Bandai Namco ayant déjà travaillé ensembles sur des licences Nintendo. Et avec Mario et les lapins crétins, plus rien ne semble impossible de la part de Nintendo.



Or voilà, je suis sûr que vous vous en souvenez, lors de la première présentation de la Switch, les fameux From Software étaient mentionnés comme développeurs officiels sur Switch. Mais développant quoi ?

On pourrait penser que la fameuse "équipe de Bandai namco" pourrait être eux, sachant que l'éditeur officiel de From Software est ce dernier, quand ils ne travaillent pas pour un constructeur directement.



Tout ce que l'on sait officiellement est que Tanabe travaille avec une "talented new development team", qui de part son aspect "new", ne semble pas correspondre à From Software, qui ne peuvent pas trop être qualifiés de nouveaux...

Mais bon après, les déclarations officielles et tout ça... On sait ce que ça peut donner.



Et vous qu'en pensez-vous ?



PS : je précise que cet article n'est ni pour les believers ni pour les haters. Il s'agit juste d'une réflexion de ma part. Si vous n'avez rien à dire de constructif, ne dites rien, ça vaudra mieux.