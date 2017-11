Bon, alors surtout ne me tapez pas car je suis un fan énorme de Zelda. Je les ai tous finis et en particulier BOTW avec qui je vais comparer Assasins



Pour résumer, Zelda a évidemment une aura incroyable, et un monde interactif vraiment bien foutu. C'est un grand jeu que j'ai saigné et adoré.



De l'autre côté pour moi la série des assassins c'était fini depuis Brotherhood, trop répétitif, trop guidé, trop frustrant, trop mou dans les combats, etc. J'avais fait une croix dessus depuis longtemps...



Je regardais arriver assassin's creed origins d'un air narquois et blasé. Quelle erreur...



Avant de détailler, je dirais que les développeurs ont gardé le meilleur de la série (le monde ouvert, les assassinats, la confrérie) et ont mixé ça avec le meilleur de Zelda BOTW et Witcher 3. A tel point que je me demande si le jeu n'est pas meilleur que ces deux-ci.



Depuis que j'ai lancé origin c'est un enchantement de tous les instants :

1. La beauté : l'univers est majestueux, les graphismes, la luminosité en HDR, la variété des décors et des situations, rendent l'expérience sublime : jour, nuit, tempête de sable, marais, lacs, Nil, villes, montagne, grottes ; tombeaux, c'est d'une variété et d'une précision en uhd qui est réellement bluffante. Les pyramides bordels! Et les intérieurs sont aussi soignés que les extérieurs. Les lumières, les ambiances, la végétation. Le rendu est incroyable. Pour tout dire je m'arrête toutes les 5mn pour prendre des photos. Et attention, tout cet univers est interactif comme dans Zelda, c'est pas du horizon zero down : par exemple le feu se propage, une fléchette empoisonnée crée un nuage si tu la balances dans le feu, tu ressors moullé de l’eau et ensanglanté d’un combat, les animaux se battent entre eux (quand tu te balades et que tu voies un lion sur un hippo en train de l'attaquer… ils saignent en plus), les gardes vont pisser (lol). Il y aurait même des pnj que tu peux voir faire l’amour si tu les suis ! Le lion qui rugit devant toi ou les vols d'ibis ou de flamands roses quand tu passes, un pur régal...



2. le système de combat, s'il est perturbant au début, est tout à fait excellent. Jamais punitif sauf au début quant tu ne comprends pas bien. Si tu meurs c'est que tu as mal géré l'approche ou ta défense. C'est varié, il y a des combos, même les arcs possèdent plusieurs types qui changent du tout au tout. Tu dois utiliser l'attaque forte voir forte chargée pour enlever les boucliers, face aux archers faut se baisser et esquiver, tu peux percer la défense puis envoyer des petits coups rapprochés en combos, lancer un spécial quant ta barre est pleine... et le pire c'est qu'au cours d'un combat tu passes facilement de l'épée à l'arc. Le seul petit soucis c'est de bien penser à locker avec le stick droit (appuyer) et de tenir son bouclier haut. Mais une fois maîtrisé, un pur bonheur. Je pense qua pour bien appréhender le système il faut bien 5 heures.



3. Les quêtes sont bien foutues, les personnages sont intéressants. pas de fed ex. Les assassinats sont excellents car des quêtes te font d'abord découvrir qui est le coupable puis tu dois le tuer. Même les enquêtes sont dans des lieux de plus en plus larges et t'obligent à bien regarder et à fouiller. Il y a des quêtes imbriquées en plusieurs étapes. C’est varié (libérer des prisonniers, assassiner, retrouver des indices, battre un boss dans un rêve, se battre en arène, etc.). Et il y a des combats de boss ! OUIII



4. Les armes : le système est très bien foutu, si une arme légendaire nous plaît et bien on peut la garder et même la faire évoluer pour garder ses attributs (critique, saignement, etc.). Gros plus par rapport à Zelda dont le système d'armes est très frustrant. Les armes sont variées, ont un gameplay différent. Même les arcs se jouent de plusieurs manières (avec une aptitude excellente qui te permet de diriger la flèche en plein vol, génial)



5. Cenu : je pensais que l'oiseau serait cheaté mais ne fait il t'aide bien à préparer une approche et c'est un vrai bonheur de l'utiliser.



6. jamais frustrant contrairement aux autres Assassin : tu peux passer les dialogues, tu peux suive une autre route que ce qui est prévu, on a l'impression que tout est fait pour faciliter la vie du joueur et ça c'est un vrai gros plus dans la série. Tout est symbolisé, marqué, tu sais où tu vas et tu te repères hyper facilement. Tu peux même laisser ton héros se rendre sur l'objectif et le survoler en oiseau, ce qui te permet de faire une pause chasse sur le trajet. En 25 heures jamais le jeu ne m’a frustré sauf dans mes tous premiers combats



7. Comme dans Zelda, tu as toujours quelque chose à faire et tu te détournes souvent de ton objectif parce que tu es attiré par autre chose (chasse, activité annexe, tuer des gardes sur un bateau pour récolter du bois, etc.). Ça pour moi c'est la marque des grands jeux. Les ennemis sont grave variés, les animaux nombreux, c'est d'ailleurs excellent de chasser des lions, des hyènes ou des crocodiles. Ce système est tellement prenant que tu ne peux littéralement pas arrêter ta partie



8. Le côté RPG avec progression des aptitudes. L'arbre est excellent et on a envie de tout acquérir (ce qui vient assez rapidement en plus, c'est chouette c'est pas rat en points d'aptitude). Dans witcher le système était bon mais les compétences un peu frustrantes parfois, pas assez marquantes.



9. Je reviens sur le mode photo, qui peut paraître anecdotique, mais c'est vraiment génial de l'avoir implémenté car on peut faire des trucs géniaux avec. Moi qui suis photographe passionné c'est top de chez top



10. Le héros est attachant, son histoire est poignante



11. Il y a énormément de forts, de lieux, de repaires d'animaux, qui te permettent d'exploiter toutes les subtilités du gameplay. En plus il y a toujours un ou deux mecs plus forts comme des commandants à tuer et des trésors à chercher, c'est un challenge qui se renouvelle. Les approches sont les suivantes : tu te mets en hauteur, tu assassines de haut ou à partir des buissons, tu envoies un poison dans le feu pour créer un nuage soporifique, tu liberes des prisonniers, tu pièges les feux d'alerte tu butes de loin à l'arc... et le mieux dans tout ça c'est que si tu te fais repérer c'est pas relance de la partie comme dans une tonne de jeux : tu tues le ou les mecs en combat singulier, et s'ils n'ont pas eu le temps de donner l'alarme tu continues ton infiltration. Et au pire si tout le monde est alerté tu te les fais les uns après les autres ou tu t’enfuies pour mieux revenir



12. La taille du jeu : je suis à 25 heures environ, niveau 25, et je n’ai pas fait le moitié de la carte et sans doute pas le quart des quêtes. Je pense que l’aventure va encore monter crécendo. C'est un voyage, un long voyage. C'est rare de pouvoir passer autant de temps en compagnie d'un héros dans un jeu video. C'est un peu le sentiment que tu as quand tu lis un livre. Tu t'attaches, tu ressens



13. Je n’ai pas vu de bugs, c'est assez fou





Bon j'ai dû oublier énormément de trucs mais voilà, en gros pour moi ce jeu est un des meilleurs action rpg jamais sortis, et je ne comprends pas que la hype ne soit pas meilleure. Les tests sont excellents mais si moi je l'avais testé c'était 20/20 direct. Sans doute parce qu'il correspond exactement à ce que j'attends d'un jeu video. J’ai la chance de le faire en 4k HDR sur Xbox one X, mon enchantement doit aussi venir de la précision des graphismes et du soin qui y est apporté (mine de rien un gros plus quand tu sors de zelda). Mais comme vous le voyez ce jeu apporte bien plus que des graphismes incroyables.



En tout cas on peut vraiment saluer les équipes, qui ont réalisé un travail de titan. La série repart sur d'excellents rails et on ne peut qu'attendre la suite avec impatience.



Dites-moi si votre ressenti est le même, ne me tapez pas, ceci est un avis personnel. Si je peux vous donner envie de le faire, et bien c’est ça de gagné car vous passerez un excellent moment.