Le membre qui a récemment préciser que Soul Calibur 6 devrait etre au PSX, donne quelque autre précisions concernant le projetAinsi, une des raisons pour lesquelles Soul Calibur VI ne fut dévoilé pendant son 20 éme anniversaire l'année dernière en Décembre, même s'ils avaient par la suite planifié un reveal pour plus tard pendant l'automne dernier, serait parce que la Team Soul aurait rencontré quelque problèmes techniques qui auront par la suite mit le jeu dans un mini développement ultra complexe de plusieurs mois et qui fut apparemment infernal pour les devs et ce de toutes sortes. D’après la source, le problème venait du fait que les devs voulaient mettre plusieurs movesets pour chaque persos, un peu comme le système V-Trigger de SFV, et qui par ailleurs serait un des nouveaux aspects du jeu.En bref, les devs avait rencontré certains problème technique à intégrer tout cela, et comme ça ne fonctionnait pas, mais pour eux il était primordial d’intégrer cet aspect au jeu de la manière qu'ils le voulaient, et donc ont fini par retarder l'annonce du jeu Soul Calibur 6 jusqu'à ce qu'ils s'aperçoivent du soucis, le fixe, et ainsi le mettre en place tel que leur vision le voulait.Aussi, Kilik ne sera plus un Clone à la Edgemaster comme se fut le cas Soul Calibur V, mais sera de nouveau lui même avec son unique moveset, qui apparemment serait retravaillé et avec de nouveaux ajout excitants. L'auteur précise aussi que Kilik aurait un nouveau Rival dans le jeu!! Toujours Coté gameplay aussi, les Super moves sont de retour, et comme déjà mentionné ci dessus, il y'aura une mécanique universel similaire aux V-Trigger de Street Fighter V.