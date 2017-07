L'excellent metroidvania Axiom Verge, de Thomas Happ, revient avec une edition collector nommé! Le jeu sortira sur toute Ps4, vita, switch, et étonnemment wii U!Edité par Badland games, cette edition contiendra un Makinf-of, un petit livre avec artwork et commentaire des devéloppeurs, un poster recto-verso ainsi que l'OST du jeu!Elle coutera 29 Euro Sur ps4, vita et Wii U, et 39 Euro sur switch (merci nintendo...)pas de date prévue pour l'instant