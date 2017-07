Yo Mina,Hier j'ai été me faire le dernier Spiderman Homecoming sur une grand toile... de cinéPerso je ne l'attendais pas plus que ça, mais comme l'avant-première tombait bien dans ma agenda, je me suis dis "ça à l'air fun, ça peut pas faire de mal".Mais si pour moi Spiderman 3 possède les pires mise en scènes au monde et ça ça fait mal. Donc est jamais à l’abri d'un drame cinématographique.Soit on est dans un nouveau ReReBoot de la part de Sony de la franchise, en association avec Marvel Studio (mais ça tout le monde le sais).Alors perso c'est totalement transparent point de vue production que ce soit Sony ou Disney le film possède le même niveau de cahier des charges; càd, super bien produit. Même s'il y a une scène de nuit au milieu du films (spoil??), on aurai dit qu'ils ont utilisé des Iphones pour filmer. Aucune profondeur dans les images avec une sensation vidéo (plus tv donc) bien dégelasse.Le reste c'est aux petits oignons. La B.O. aussi est très bonne, sauf que le thème principale utiliser lors de l'introduction du logo Marvel aurai pu être le thème du film et non juste un clin d’œil (pas plus de détail pour ne pas spoil).De ce qui du scénario, c'est bien écrit surtout pour l'intégration de Peter Parker dans le MCU. ça passe crème; le reste c'est un peu cliché (surtout au niveau des personnages écolier). On le copain un peu Fat, l’alter-ego qui en hyper confiance totale (jamais un doute le mec), la copine canon qui sait que PP craque sur elle mais ne dit rien... enfin rien de nouveau dans cet épisode, mais les acteurs sont plus ou moins bien choisi; surtout pour ceux qui resteront pour la suite. OufffPar contre là où je n'ai pas du tout accroché, ce sont les raisons du vilain du film aka Le vautour. Les mise en scène sont digne d'un feu de l'amour et la complexité des réfractions et autres prises de décisions proche d'un épisode des experts.L'idée de base et le choix social est bon et actuel (présidence Trump) mais la mise en abîme frôle le 2cm de profondeur. Mais soit ça ne gâche pas le film en lui même. Juste on te balance ça à la tête, à toi de l'accepter ou pas....Pour le reste c'est fun, voir même drôle à certain moments. Stark reste dans son jeu et donne de bagou au film.Tom Holland est très bien dans son rôle et malgrès son jeune age on reste en empathie avec ses décisions et actions. Ce qui pour une films de teenager est vraiment un plus pour les plus âgé d'entre nous.Maintenant, j'ai l'impression qu'on m'a sur vendu le film en écoutant certaines critiques et autre review, Micheal Keaton, joue très bien dans le peu de marge qu'on lui laisse.Maintenant entre les scène en CG ou vol et se bat comme un dieu et puis en mode Parton d'entreprise... tu te dis put1 ça marque d'anti-douleurs et sa crème à l'arnica sont d'anthologies.autant il fait assez vieux en vrai (et ce n'est pas un reproche en soit), autant il est agile est fourbe en Vautour. Et là ce ne match pas.... Ce n'est pas juste une paire d'ailes robotiser et veston de pilote de première guerre mondial qui vont faire la différence.Je chipote on va me dire, mais bon c'est assez flag je trouve.De plus sont personnage n'est pas cohérant aussi dans la deuxième partie du film, ou un raccourci scénaristique trop énorme est mis en place pour simplifier la narration.Soit c'est vraiment le point faible du film, mais bien rattraper du mieux qu'il peut par Keaton.Donc bon moment passé devant ce nouveau Spidey, humour, fun et univers remit à neuf aide à sortir de la salle avec le sourire.Maintenant, faut qu'il arrête avec les séquences de fin de générique... On dirai que même eux-même ne savent plus quoi faire pour donner sens à cette pratique.Franchement n'attendais pas la toute fin, ça sert à rien... Oups Spoil??Voilà pour ce New SpiderMan qui aura d'office un deux avant de vraiment intégrer les Avengers. Mon intuition me pousse à penser ça vu le jeune age de Tom Holland et qu'il fera un meilleur lead plus agé de 4-5 ans pour remplacer doucement ce Tony Stark vieillissant malgré luiJ'espère que mon analyse, vous à plu et avec plaisir j'en discuterai avec ceux qu'ils l'ont vue.