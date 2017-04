Actu

La chaine you tube RajmanGaming HD nous offres du Gameplay en mode course ce qui est bien plus intéressant à regarder que des tours de pistes en solo.La séquence se déroule sur la piste fictive Dragon Trail et les collisions sont désactivées. Pensez à régler la vidéo you tube sur 1440p 60fps pour apprécier le spectacle.GT Sport est prévu pour cette année, exclusivement sur PS4.Cerise sur le gâteau, une séquence de replay enregistrée en 4K.Bon visionnage.