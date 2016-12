laisser un com' avec votre CA et nom IG

Salut,Comme la dernière fois avec Mimiqui et Goupix (dont il me reste toujours quelques breed pour ceux que ca intéresse), je vide à nouveau mes boites PC. Et comme la dernière fois, plutôt que de les relâcher, je préfère en faire profiter ceux que ca intéresse et les donner. Les Pokémon concernés sont Rocabot, Sabelette Alola, Nounourson et LixyNature : JovialTalent : Esprit VitalEgg Move : Croc Feu, Croc Eclair, Coup BasBall : Luxe Ball (et 1 dans une Poke Ball)Nature : RigideTalent : Boule de poilsEgg Move : Poing GlaceBall : Poke BallNature : JovialTalent : Chasse-Neige (talent caché)Egg Move : Chute GlaceBall : Poke BallNature : RigideTalent : RivalitéEgg Move : Croc Feu, Croc Givre, Tranche Nuit, Ondes EtrangesBall : Honor BallVoila, ceux que ca intéresse,. Je ferais les échanges dans la soirée et vous enverrais mon CA via MPNote : Pour ceux qui souhaiteraient un Goupix ou un Mimiqui, j'avais fait un article pour les décrire :