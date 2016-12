Salut,Je vide mes boites PC en ce moment et j'ai des restes de breed. Plutôt que de les relâcher, je me suis dit autant en faire profiter ceux que ca intéresse et les donner. Les Pokémon concernés sont Goupix Alola et Mimiqui. J'ai :Nature : TimideTalent : Alerte Neige (talent caché)Egg Move : Pouvoir Lunaire, Lyophilisation, Encore (Hypnose pour certains)Ball : Lune BallNature : JovialTalent : FantomasqueEgg Move : Prlvmt Destin, Rancune, Malédiction, CauchemarBall : Poke Ball / Lune BallVoila, ceux que ca intéresse, laisser un com' avec votre CA et nom IG. Je vous enverrais mon CA via MP