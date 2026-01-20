Ubisoft confirme les patchs 60FPS pour Far Cry 3, Blood Dragon et Far Cry Primal

Ubisoft nous confirme à l'instant quene sera pas l'unique concerné par la MAJ gratos apportant le 60FPS sur PlayStation 5 et Xbox Series vu que demain sera également déployé le patch équivalent pouret(notons que ce dernier était déjà en 60FPS sur Xbox avec le FPS Boost).De quoi se refaire une culture dans de meilleures conditions (malgré la résolution) en attendant que l'éditeur lève enfin le voile suret le spin-off Extraction Game, chacun ne cessant d'être reporté en interne selon Tom Henderson.