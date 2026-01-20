recherche
Ubisoft confirme les patchs 60FPS pour Far Cry 3, Blood Dragon et Far Cry Primal
Ubisoft nous confirme à l'instant que Far Cry 3 ne sera pas l'unique concerné par la MAJ gratos apportant le 60FPS sur PlayStation 5 et Xbox Series vu que demain sera également déployé le patch équivalent pour Far Cry : Blood Dragon et Far Cry Primal (notons que ce dernier était déjà en 60FPS sur Xbox avec le FPS Boost).

De quoi se refaire une culture dans de meilleures conditions (malgré la résolution) en attendant que l'éditeur lève enfin le voile sur Far Cry 7 et le spin-off Extraction Game, chacun ne cessant d'être reporté en interne selon Tom Henderson.





publié le 20/01/2026 à 16:20 par Gamekyo
mattewlogan publié le 20/01/2026 à 16:23
Osef total qui a le temps de retourner sur ces jeux, avec tout ceux qui arrive
negan publié le 20/01/2026 à 16:23
J'vais en profiter pour refaire FC Blood Dragon, j'avais eu la version XSX a 5€
xynot publié le 20/01/2026 à 16:29
ça va refaire FC3 pour l'occasion
octobar publié le 20/01/2026 à 16:50
l'impression d'être en 2016
rogeraf publié le 20/01/2026 à 17:00
C'est déjà ca. Je pense qu'ils patchent pour meubler un peu le temps de revenir avec une grosse sortie.
Y avait le prince du sable qui devait pourtant arriver ? Chez Ubi, j'attends thr Division 3 avec intérêt et le prochain Ghost Recon
akinen publié le 20/01/2026 à 17:10
Mieux vaut tard que jamais… hein nintendo!?
