Marathon : le point sur les différentes éditions

Maintenant que nous avons une date ferme et définitive pour Marathon (5 mars 2026 sur PC/PS5/XBS), Bungie peut aborder les contours du lancement en faisant le point sur trois éditions dont la standard à 39,99€, chacune incluant de plus un pack de skins à la précommande, et un autre si vous avez une sauvegarde de Destiny 2 reliée à votre compte Bungie.net.
Edition Deluxe (59,99€) :
- Le jeu
- 200 jetons SILK
- 1 bon pour débloquer un Battle Pass (quand vous le souhaitez)
- 2 packs de skins (un pour les armes, l'autre pour les Runners)
Edition Collector (199,99€) :
- ATTENTION, n'inclus pas le jeu
- Uniquement sur le site PlayStation Direct
- Plusieurs goodies à retrouver ci-dessous dont une statuette LED de 27cm de hauteur
Ajoutons à cela une manette dédiée (84,99€) dont les précommandes ouvriront un peu partout le 29 janvier, et un casque Pulse qui sera lui limité aux USA.
WTF?!?
Encore un studio qui va fermer
Oh putain !
Mais avec VALVE, il y avait de l'originalité. La je suis plus inquiet avec Bungie ... On verra bien, peut être que je me trompe.
La statuette et le poster sont incroyables, mais le prix bordel
La ils prennent un énorme risque commercialement parlant.
Dingue cette cupidité, déjà que le jeu n'attire ni sympathie, ni hype, ça semble être le dernier clou pour fermer le cercueil quelques semaines après la sortie.
Arc m'a faot découvrir ce type de jeu... j’avais bien essayé DMZ avant, mais je trouvais ça beaucoup moins fun.
Honnêtement, sans Arc Raiders, je n’aurais probablement jamais acheté Marathon.
J'arrive pas à savoir si c'est de l'ironie ou bien si c'est du premier degré
tripy73
Je te jure les collectors Sony ça devient la Fistinière...les autres sont pas bien mieux j'imagine.
Le jeu intéresse une personne qui achète le collector une blinde, et pouf en fait non....
Hades leur a préparé une place au cimetière
Mais tellement.
Je me souviens encore des collector lors de la génération PS360.
pour 150 balles t'avais en efet le jeu en physique ainsi que des goodies souvent sympas et une statuette plutôt chouette.
Aujourd'hui t'as un un faux collector à prix d'or sans le jeu pour favoriser la vente du jeu en démat derrière..."comme ça les joueurs démat peuvent aussi avoir leur collector"
Bah tous les retours sont un peu d'accords pour dire que ça a l'air générique au possible, une DA pas inspirée, dans un registre ou la concurrence est ultra rude, que ça sent à plein nez l'échec (ce que je ne souhaite pas à Bungie).
T'es un peu le seul ici qui attend ce jeu j'ai l'impression
Voir marathon dans le top 10 suite à l'ouverture des pré-commandes n’a rien d'étonnant et ça ne veut pas dire que ça va bien se vendre derrière.
Rien n'est trop bon pour le GOTY
C'est pas bien grave tout le monde s'en fout du jeu, mais la figurine pourquoi pas