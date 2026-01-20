recherche
News / Blogs
Marathon : le point sur les différentes éditions
Maintenant que nous avons une date ferme et définitive pour Marathon (5 mars 2026 sur PC/PS5/XBS), Bungie peut aborder les contours du lancement en faisant le point sur trois éditions dont la standard à 39,99€, chacune incluant de plus un pack de skins à la précommande, et un autre si vous avez une sauvegarde de Destiny 2 reliée à votre compte Bungie.net.

Edition Deluxe (59,99€) :
- Le jeu
- 200 jetons SILK
- 1 bon pour débloquer un Battle Pass (quand vous le souhaitez)
- 2 packs de skins (un pour les armes, l'autre pour les Runners)

Edition Collector (199,99€) :
- ATTENTION, n'inclus pas le jeu
- Uniquement sur le site PlayStation Direct
- Plusieurs goodies à retrouver ci-dessous dont une statuette LED de 27cm de hauteur

Ajoutons à cela une manette dédiée (84,99€) dont les précommandes ouvriront un peu partout le 29 janvier, et un casque Pulse qui sera lui limité aux USA.

  • Marathon : le point sur les différentes éditions
  • Marathon : le point sur les différentes éditions
  • Marathon : le point sur les différentes éditions
plus de médias
0
Qui a aimé ?
publié le 20/01/2026 à 07:53 par Gamekyo
commentaires (29)
gasmok2 publié le 20/01/2026 à 08:10
"Edition Collector (199,99€) :
- ATTENTION, n'inclus pas le jeu"

WTF?!?
khazawi publié le 20/01/2026 à 08:26
Giga flop à venir
sasquatsch publié le 20/01/2026 à 08:42
Pourquoi je n'ai pas confiance ?! AH OUI PARCE QUE JE MEN FICHE EPERDUNEMENT
Encore un studio qui va fermer
edgar publié le 20/01/2026 à 08:46
- ATTENTION, n’inclus pas le jeu

Oh putain !
zoske publié le 20/01/2026 à 09:06
Je pense le prendre sur PC! Car j'ai fait l'erreur de prendre ARC raiders sur PS5 et faire du PVP avec des fanatiques de la souris... C'est du sucide de lancer une partie malheureusement!
mattewlogan publié le 20/01/2026 à 09:43
Le jeu est peut-être bon j’imagine que certains vont lui laisser sa chance, mais c’est sûr qu’avec arc Rider en plein boom ça va être compliqué
rogeraf publié le 20/01/2026 à 09:57
Pour moi ca manque de consistance. Apres j'avoue avoir du mal sur les fps 8/12 joueurs ... Ca me ramène dans les années 2000 quoi. Pour moi minimum c'est du 16/24 joueurs, sinon je trouve les cartes petites et pas assez de team play. Dans les jeux 8 contre 8 mon dernier coup de coeur était Team Fortress 2 dans l'orange ... Ca remonte.

Mais avec VALVE, il y avait de l'originalité. La je suis plus inquiet avec Bungie ... On verra bien, peut être que je me trompe.
shadix publié le 20/01/2026 à 09:58
Vraiment hâte de voir ce qu'il donne. Sa DA est juste exceptionnelle et le gameplay des différents persos a l'air vraiment prometteur.
La statuette et le poster sont incroyables, mais le prix bordel
supasaiyajin publié le 20/01/2026 à 10:16
Je ne pense pas qu'il va cartonner, mais moi, il me botte bien, j'aime bien la DA.
xynot publié le 20/01/2026 à 10:27
200 balles, n'inclut pas le jeu.
malroth publié le 20/01/2026 à 10:48
meme si le jeu s'avère bon, il va flop car beaucoup jouent gratuitement à ce genre de jeu ou alors pas cher (29,99€) max.

La ils prennent un énorme risque commercialement parlant.
abookhouseboy publié le 20/01/2026 à 10:50
Collector très cher et sans jeu...
Dingue cette cupidité, déjà que le jeu n'attire ni sympathie, ni hype, ça semble être le dernier clou pour fermer le cercueil quelques semaines après la sortie.
supasaiyajin publié le 20/01/2026 à 11:14
malroth Arc Raiders à 39,99€ a bien fonctionné. Helldivers 2 à 39,99€ a également bien fonctionné.
mck publié le 20/01/2026 à 11:38
mattewlogan Pas évident à dire. De mon côté, j'ai vraiment découvert les extraction shooters avec Arc, et j'ai accroché direct. Du coup, je compte prendre Marathon pour tester aussi.

Arc m'a faot découvrir ce type de jeu... j’avais bien essayé DMZ avant, mais je trouvais ça beaucoup moins fun.

Honnêtement, sans Arc Raiders, je n’aurais probablement jamais acheté Marathon.
malroth publié le 20/01/2026 à 11:46
mck supasaiyajin est ce que ce jeu c'est vraiment un arc raider bis ? Je veux dire le meme principe ? Pvpve extraction ?
tripy73 publié le 20/01/2026 à 11:49
gasmok2 : c'est la spécialité des collectors des jeux édités par Sony, tellement n'importe quoi de faire ce genre de pratique commerciale, surtout quand on voit le prix.
gasmok2 publié le 20/01/2026 à 11:58
shadix
J'arrive pas à savoir si c'est de l'ironie ou bien si c'est du premier degré

tripy73
Je te jure les collectors Sony ça devient la Fistinière...les autres sont pas bien mieux j'imagine.
Le jeu intéresse une personne qui achète le collector une blinde, et pouf en fait non....
ducknsexe publié le 20/01/2026 à 12:05
200 euros sans le jeu. J'ai de la sympathie pour ce studio.
Hades leur a préparé une place au cimetière
tripy73 publié le 20/01/2026 à 12:08
gasmok2 : quand je pense qu'à une époque pour 100/150€ tu avais le jeu, une figurine et des goodies de bonne qualité, aujourd'hui c'est devenu de l'arnaque...
azerty publié le 20/01/2026 à 12:41
khazawi top 5 sur steam...
gasmok2 publié le 20/01/2026 à 13:23
tripy73
Mais tellement.
Je me souviens encore des collector lors de la génération PS360.
pour 150 balles t'avais en efet le jeu en physique ainsi que des goodies souvent sympas et une statuette plutôt chouette.

Aujourd'hui t'as un un faux collector à prix d'or sans le jeu pour favoriser la vente du jeu en démat derrière..."comme ça les joueurs démat peuvent aussi avoir leur collector"
shadix publié le 20/01/2026 à 13:29
gasmok2 c'est du premier degré, pourquoi ?
senseisama publié le 20/01/2026 à 13:31
Mais quelle arnaque
gasmok2 publié le 20/01/2026 à 13:49
shadix
Bah tous les retours sont un peu d'accords pour dire que ça a l'air générique au possible, une DA pas inspirée, dans un registre ou la concurrence est ultra rude, que ça sent à plein nez l'échec (ce que je ne souhaite pas à Bungie).

T'es un peu le seul ici qui attend ce jeu j'ai l'impression
tripy73 publié le 20/01/2026 à 13:59
gasmok2 : c'est ça.
tripy73 publié le 20/01/2026 à 14:03
azerty : ouais comme Dragon Age the Veilguard, on connaît la suite...

Voir marathon dans le top 10 suite à l'ouverture des pré-commandes n’a rien d'étonnant et ça ne veut pas dire que ça va bien se vendre derrière.
oreillesal publié le 20/01/2026 à 16:44
199€ day one pour nourrir ma bécane
Rien n'est trop bon pour le GOTY
narcissedoyo publié le 20/01/2026 à 16:59
gasmok2

C'est pas bien grave tout le monde s'en fout du jeu, mais la figurine pourquoi pas
sonilka publié le 20/01/2026 à 17:30
A ce prix, dommage de ne pas avoir proposé une figurine de qualité seule plutôt qu'un collector sans jeu. D'autant plus que pour le coup le chara design est réussie.
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Marathon
0
Ils aiment
Nom : Marathon
Support : PC
Editeur : Sony Interactive Entertainment
Développeur : Bungie
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo