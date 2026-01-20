Marathon : le point sur les différentes éditions

Maintenant que nous avons une date ferme et définitive pour(5 mars 2026 sur PC/PS5/XBS), Bungie peut aborder les contours du lancement en faisant le point sur trois éditions dont la standard à 39,99€, chacune incluant de plus un pack de skins à la précommande, et un autre si vous avez une sauvegarde dereliée à votre compte Bungie.net.Edition Deluxe (59,99€) :- Le jeu- 200 jetons SILK- 1 bon pour débloquer un Battle Pass (quand vous le souhaitez)- 2 packs de skins (un pour les armes, l'autre pour les Runners)Edition Collector (199,99€) :- ATTENTION, n'inclus pas le jeu- Uniquement sur le site PlayStation Direct- Plusieurs goodies à retrouver ci-dessous dont une statuette LED de 27cm de hauteurAjoutons à cela une manette dédiée (84,99€) dont les précommandes ouvriront un peu partout le 29 janvier, et un casque Pulse qui sera lui limité aux USA.