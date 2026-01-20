Life is Strange : Reunion se dévoile avec date de sortie, prix et bande-annonce

Square Enix vient d'officialiser l'existence de, prochain épisode de la franchise à venir le 26 mars 2026 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series, incarnant le « grand final » des arcs de Max et Chloé (rien n'empêche du coup d'autres jeux à l'avenir, mais avec des personnages inédits).Une première bande-annonce est disponible, confirmant d'ailleurs que Max récupérera ses pouvoirs pour remonter dans le temps comme à la bonne vieille époque du premier jeu (2015 quand même). Davantage d'informations ainsi que le prix seront prochainement diffusés.- 2 tenues (une pour chacune) en bonus de préco.- 49,99€ le jeu de base.- 59,99€ l'édition Deluxe avec bonus numérique et documentaire exclusif.- 69,99€ le Twin Pack incluant Double Exposure.