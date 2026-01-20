recherche
News / Blogs
Life is Strange : Reunion se dévoile avec date de sortie, prix et bande-annonce
Square Enix vient d'officialiser l'existence de Life is Strange : Reunion, prochain épisode de la franchise à venir le 26 mars 2026 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series, incarnant le « grand final » des arcs de Max et Chloé (rien n'empêche du coup d'autres jeux à l'avenir, mais avec des personnages inédits).

Une première bande-annonce est disponible, confirmant d'ailleurs que Max récupérera ses pouvoirs pour remonter dans le temps comme à la bonne vieille époque du premier jeu (2015 quand même). Davantage d'informations ainsi que le prix seront prochainement diffusés.

UPDATE

- 2 tenues (une pour chacune) en bonus de préco.
- 49,99€ le jeu de base.
- 59,99€ l'édition Deluxe avec bonus numérique et documentaire exclusif.
- 69,99€ le Twin Pack incluant Double Exposure.

publié le 20/01/2026 à 19:02 par Gamekyo
commentaires (9)
senseisama publié le 20/01/2026 à 19:10
Ça me sidére qu'il sort pas sur switch 2
yukilin publié le 20/01/2026 à 19:33
Cool
idd publié le 20/01/2026 à 19:46
Day1 et je sens que je vais adorer la tracklist encore une fois
thor publié le 20/01/2026 à 20:45
Encore un coup des serpillières du destin de FFVII Remake.
spartan1985 publié le 21/01/2026 à 00:27
Trop cher, surtout pour bouffer visiblement les mêmes lieux que Double Exposure, donc j'espère qu'il sortira en boite sur Xbox, sinon j'attendrais qu'il finisse dans un service (GP ou PS+).

edit: Oui en boite pour les 3 versions.
aros publié le 21/01/2026 à 00:43
Life is Strange (Max et Chloé), c'était déjà terminé quand il est sorti sur PS4 y'a maintenant plus de 10 ans - merci au revoir, Square Enix.
shambala93 publié le 21/01/2026 à 07:49
Les gueules des personnages, on croirait voir des étudiants en L2 de sociologie.
apejy publié le 21/01/2026 à 08:11
shambala93 c’est exactement ça
geralttw publié le 21/01/2026 à 11:15
senseisama A tout les coups Nintendo retient l’annonce comme avec re9 et Cronos.
Je sais pas si il se croit stylé en faisant ça mais faut arrêter
