Life is Strange : Reunion se dévoile avec date de sortie, prix et bande-annonce
Square Enix vient d'officialiser l'existence de Life is Strange : Reunion, prochain épisode de la franchise à venir le 26 mars 2026 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series, incarnant le « grand final » des arcs de Max et Chloé (rien n'empêche du coup d'autres jeux à l'avenir, mais avec des personnages inédits).
Une première bande-annonce est disponible, confirmant d'ailleurs que Max récupérera ses pouvoirs pour remonter dans le temps comme à la bonne vieille époque du premier jeu (2015 quand même). Davantage d'informations ainsi que le prix seront prochainement diffusés.
UPDATE
- 2 tenues (une pour chacune) en bonus de préco.
- 49,99€ le jeu de base.
- 59,99€ l'édition Deluxe avec bonus numérique et documentaire exclusif.
- 69,99€ le Twin Pack incluant Double Exposure.
edit: Oui en boite pour les 3 versions.
Je sais pas si il se croit stylé en faisant ça mais faut arrêter