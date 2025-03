Demon Slayer 2 : trailer et date de sortie

Après avoir abordé le cas de son(29 mai), CyberConnect2 nous indique maintenant que son autre projet,, arrivera lui le 5 août 2025 sur tous les supports.Une bande-annonce est mise à disposition où l'on découvrira un aperçu du casting renouvelé et la mention de trois arcs faisant suite au premier épisode (et on peut donc déjà parier sur un troisième) dont le Quartier des Plaisirs qui offrira un peu de balade entre deux gros combats.