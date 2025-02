Delta Force : trailer final de la campagne solo, qui sera bien totalement gratuite

Il y a semble t-il eu un léger quiproquo dans le marketing autour de: la campagne solo, qui sortira le 21 février et dont voici le trailer de lancement, devait de base être gratuite avant qu'un sous-entendu ne suppose qu'elle serait payante… jusqu'à aujourd'hui où, c'est bon, ce sera bien « totalement gratuit ». Point.Rappelons néanmoins que tout cela ne concerne pour l'heure que le PC où le titre est en actuelle bêta (une autre manière de parler d'Early Access) et sortira dès que possible sur PlayStation 5 et Xbox Series, « définitivement en F2P » comme l'appuie le communiqué.