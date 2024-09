Une longue vidéo pour Like a Dragon Pirate

Retour sur l'annonce récente deavec une longue vidéo de gameplay fournie par IGN, couvrant l'essentiel de la démo proposée sur les stands du dernier TGS. Un spin-off qui a encore beaucoup de secrets à dévoiler au fil des semaines, mais on y verra ici un aperçu du début de l'aventure à Honolulu (hub central sur lequel on reviendra constamment, avec toujours plus d'activités annexes évidemment) et le système de combat qui permettra à Goro Majima de switcher entre sa posture classique et celle de pirate.Sortie prévue pour le 28 février 2025 sur les supports habituels (PC, PS5, XBS, PS4, One).