Fantasy Life i : trailer et période de lancement

Prévu pour le mois prochain avant de s'enfuir à la dernière minute pour des besoins de polish intense,, c'est désormais signé pour avril 2025 sur Switch mais aussi « d'autres supports » encore « non décidés », et on devine sans mal qu'une certaine Next Gen ne devrait pas y échapper.Le véritable deuxième épisode de cette franchise mêlant social et action-RPG, dans un monde copieusement plus grand, fourni avec de nouveaux jobs, de nouvelles fonctionnalités (comme la nage) et une meilleure mise en avant du scénario.