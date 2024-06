Eriksholm : The Stolen Dream proposera l'infiltration sauce old-school avec la narration moderne

On va profiter de l'apparent calme revenu cette semaine pour aborder certains oubliés du Summer Game Fest, avec pour commencer, une production qui mêlera habillement l'infiltration old-school en vue du dessus (dont les solutions à chaque problème seront nombreuses) tout en poussant bien plus que d'habitude dans le genre l'aspect narratif.La sortie est prévue pour 2025, sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series, avec localisation intégrale en français.