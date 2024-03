Suicide Squad se prépare pour la Saison 1

C'est le 28 mars quedébutera réellement son suivi avec la mise en ligne pour tous de la Saison 1 venant apporter le Joker comme personnage jouable, le retour de Green Lantern dans une séquence de boss remaniée et tout un tas d'équipements à récupérer autant via de nouveaux défis que dans la proposition d'un Pass payant à cosmétiques.3 autres saisons du même genre sont actuellement prévues et si les plans initiaux (ceux qui ont fini le jeu de base comprendront) laissaient entendre 3 ans de suivi, on se demande maintenant si Rocksteady ne donnera pas un coup d'accélérateur pour apporter une finalité au scénario d'ici février 2025.