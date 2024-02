Un nouvel aperçu de The Plucky Squire

Devolver Digital ne veut plus trop en montrer surafin de ne pas trop gâcher la surprise et dans le cadre de l'IGN Fan Fest, cette jolie curiosité se contentera de nous donner un exemple de puzzle avec beaucoup de 2D et un peu de 3D, dans une aventure au scénario très original : on incarne le personnage principal d'un conte au coeur d'un bouquin, découvrant qu'il existe un monde 3D autour de lui. Il en est de même pour le « méchant » qui, en lisant la fin du livre, apprend qu'il va perdre (forcément) et se met en tête de tuer le héros avant qu'il n'en devienne un.Sortie prévue pour 2024 sur PC, PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch.