Orphelin de ses créateurs (virés par Embracer), Insurgency Sandstorm revient pourtant sur PS5 & XBS

On ne pensait plus parler du jeu maisvient d'accueillir des versions PlayStation 5 et Xbox Series X avec combo 4K/60FPS et pack de textures HD en plus de temps de chargement réduits, le tout avec upgrade gratuite DLC inclus pour ceux qui possèdent une version précédente (même famille, comme d'hab) et enfin option cross-gen.Pourquoi est-ce inattendu ? Tout simplement parce que les papas du jeu, New World Interactive, ont été fermé par Embracer début décembre 2023 au point que l'on ignore du coup QUI a bien pu achever cette version, le nouvel élu ayant en passant la charge de s'occuper de la troisième année de contenu fait de 4 MAJ majeure, dont la première fut sortie par les développeurs d'origine en octobre dernier.