L'adaptation de Spy x Family arrive en occident, avec l'ajout de versions PC et PlayStation

Très populaire au Japon depuis quelques années, le mangaa attiré l'oeil de Bandai Namco avec une adaptation exclusive à la Switch mais plus pour longtemps : dans le cadre de la localisation en occident pour le 28 juin, l'éditeur ajoutera des versions PC, PlayStation 5 et PlayStation 4.Un jeu d'aventure plus proche de la détente que des grands déboires, où l'on suivra le quotidien rigolo de la jeune Anya, tout de même héritière d'un espion et d'une tueuse. Une version Deluxe (numérique) s'ajoutera au lancement pour gratter deux packs de skins/accessoires.