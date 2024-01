Enshrouded : encore un lancement réussi sur Steam pour le genre survie & craft

Après avoir déjà squatté du côté deavec, les allemands de Keen Games ont voulu rester dans le principe survie/craft décidément toujours aussi populaire sur PC (vous connaissez?) mais avec un design moins rondouillard, menant àdont le récent lancement en Early Access sur Steam a attiré du monde : la boîte revendique un million de joueurs en seulement 4 jours.Jouable jusqu'à 16 dans chaque serveur, cette nouvelle licence tire son épingle par un degré d'exigence plus élevé dans ses affrontements, et continuera de s'améliorer avec le temps en plus de travaux en annexes pour des portages PlayStation 5 et Xbox Series (mentionnés sur le site officiel).