Planet Zoo arrive enfin sur consoles

Succès certain sur PC depuis plus de 4 ans, le il est vrai excellentva enfin avoir droit à des versions consoles et ça se passera naturellement sur PlayStation 5 et Xbox Series à compter du 26 mars prochain.Niveau tarif, c'est 49,99€ avec trois bestioles supplémentaires en bonus de précommande tandis qu'une version Deluxe (59,99€) ajoutera 16 animaux, deux zones et deux nouveaux scénarios. Si en revanche, vous voulez la totale, c'est 119,99€ avec le contenu Deluxe et les 14 DLC sortis entre temps sur PC (regroupés à part dans un Season Pass si besoin).