Riot Games licencie plus de 500 employés et met fin au label créatif Riot Forge

Si le marché du JV fut de ceux qui ont le plus profité des périodes de confinement post-Covid, les lendemains façon gueule de bois continuent de se faire sentir et c'est maintenant Riot Games qui annonce devoir se séparer de 11 % de ses employés, soit tout de même 530 personnes laissées sur le bas-côté.Alors de prime abord, on pourrait dire que le secteur software s'en sort très bien puisque hormis le jeu de cartes(désormais avant tout dédié au PVE), aucun effectif n'est touché sur les principaux chantiers, deen passant par. Mais en fait, si, d'une certaine façon. Par parmi les 530 personnes frappés, on trouve ceux qui assuraient le label « Riot Forge », mettant fin aux partenariats avec tous les tiers qui souhaitent utiliser la licence LoL pour concevoir des jeux de différents styles, dont récemmentavec Tequila Works.Riot Games le reconnaît sans détour : ils n'ont aujourd'hui plus la moindre marge pour l'expérimentation. Le mignon, prévu le 21 février prochain sur PC/Switch, sera le dernier représentant du label.