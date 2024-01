2K Sports nous annonce Top Spin 2K25

Hier, pendant que votre serviteur voyait sa vie arrivait à terme à cause d'une gastro sous-estimée, une notification créa la surprise : 2K Sports a remarqué que la discipline de la petite balle jaune ne connaissait que peu de concurrence et même pour l'existante, peu ont réussi à satisfaire les fans depuis…Donc allons-y pour untout de même 14 ans après le précédent, pondu par Hangar 13 dont le CV est adapté après avoir absorbé 2K Czech (), en plus d'avoir le temps depuis l'annulation de plusieurs projets dont un. Sortie prévue pour cette année, sans plus de précisions pour le moment.