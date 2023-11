Suicide Squad : le trailer de Captain Boomerang

On passe déjà à la troisième vidéo de présentation autour du casting deet c'est donc après Harley Quinn et King Shark que nous obtenons un rapide aperçu des possibilités de Captain Boomerang. La vidéo dédiée à Deadshot devrait tomber d'ici la fin de la semaine, avant que Rocksteady enchaîne sur une nouvelle vidéo plus conséquente consacrée à on ne sait encore quoi (le Battle Pass ou le suivi ?).Rendez-vous le 2 février 2024, 9 ans après la sortie de