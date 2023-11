Modern Warfare III : bande-annonce de la version PC + arrivée bonus des maps MWII (2022)

Encore 8 jours avant le lancement du dernier morceau d'importance de 2023 (commercialement parlant), doncdont on a vu l'essentiel mais il restait apparemment quelques trucs à dire avec :- La bande-annonce de la version PC (compatible DLSS 3 et écrans ultra-larges).- En plus des 16 maps de(version 2009) dès le lancement et 12 inédites prévues gratuitement au fil de l'année à venir (3 durant la première saison en décembre), les maps de(version 2022) seront introduites aux playlist, dont déjà 3 « peu après la sortie » (Farm 18, Mercado et Shoot House).- Les chasseurs de trophées vont râler : la version PS5 ne possédera pas de Platine,étant reconnu comme un DLC de