Nouvelle bande-annonce pour EVERYWHERE

Retour dans l'actualité pour, l'ambitieux mais très risqué projet de Leslie Benzies, ancienne star de GTA souhaitant aujourd'hui se confronter aux ténors du modèles social & créatif. Car pour ceux qui ne comprennent toujours pas à quoi nous aurons affaire, vous n'avez qu'à prendre le PlayStation Home,, et mixer fort l'ensemble pour obtenir ce que décrit cette bande-annonce : un gigantesque hub online réparti en plusieurs quartiers, chacun menant à des portails de création des joueurs.Chaque quartier représentera un style de jeu, et au lancement de, seulement deux seront disponibles dans un premier temps : l'action TPS et la course. Une bêta très fermée sera « prochainement organisée » pour que les élus commencent à tâter le terrain et cernent éventuellement le potentiel de ce « Roblox pour les grands ».