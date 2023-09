PayDay 3 dévoile les contours de son suivi

Dans un peu plus d'une semaine, le 19 septembre précisément (PC, PS5, XSX, Game Pass),sortira enfin dans les bacs avec sur ses épaules tout le poids de la sortie de Starbreeze, mais avant même d'en évoquer le premier bilan commercial, les développeurs parle d'un suivi voulu conséquent.En bref, à chaque trimestre son DLC dont rien n'est spécifié côté monétisation, mais il devrait néanmoins y avoir quoi qu'il arrive des choses gratuites. Car au-delà des nouveaux personnages (dont 2 présentés dans la vidéo ci-dessous) et des éléments cosmétiques en plus de probables nouvelles maps, ça parle aussi d'évents saisonniers, d'améliorations des choses déjà en place et même d'un passage sous Unreal Engine 5.